Количество унитарных предприятий в России снизилось на 32% за год

МАГАС, 10 июня. /ТАСС/. Число унитарных предприятий, действующих на конкурентных рынках в России, сократилось за год на 32%. Об этом сообщила замначальника правового управления ФАС России Оксана Кузнецова на совещании в Магасе территориальных органов ФАС России Северо-Кавказского федерального (СКФО) и Южного федерального округов (ЮФО).

"Реформа [ликвидация либо реорганизация существующих унитарных предприятий] касается предприятий, которые осуществляют свою деятельность на конкурентном рынке. По состоянию на 1 января 2021 года уже удалось буквально за год проведения реформы снизить количество унитарных предприятий на 32%, то есть это уже результат, которого не удавалось достичь за долгие годы. В таком масштабе реформа реализуется впервые", - сказала Кузнецова.

По ее словам, с начала 2020 года в отношении предприятий такого рода, действующих с нарушением закона, выдано 20 предупреждений, возбуждено четыре дела.

"Причем не исключается возможность 100%-ного участия государства в этих обществах, то есть необязательно распродать имущество и передать в частные руки, здесь вопрос стоит именно об изменении форм собственности, поскольку форма унитарного предприятия наименее эффективна, наименее прозрачна. Если не будут реализованы эти мероприятия, то по окончании переходного периода антимонопольный орган будет выдавать предупреждения, в случае неисполнения возбуждаются дела, и в дальнейшем обращение в суд с иском о ликвидации в судебном порядке тех предприятий, которые будут действовать с нарушением законодательства", - добавила Кузнецова.

В декабре 2019 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий до 2025 года. Принятие закона связано с тем, что, по мнению ФАС, муниципальные предприятия неэффективно используют госимущество, зачастую просто сдавая его в аренду. Запрет на создание ГУП и МУП не касается случаев, когда оно предусмотрено федеральным законом, актом президента РФ или правительства. Исключение также составляют унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны.