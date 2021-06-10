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Пандемия COVID-19
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США купят 500 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса, чтобы передать их другим странам

Президент США Джо Байден заявил, что 200 млн доз будут доставлены в 2021 году, 300 млн доставят в первой половине 2022 года

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты закупят у компании Pfizer 500 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы передать их почти 100 странам с низким уровнем дохода. Об этом сообщил президент США Джо Байден, представляя американскую программу вакцинации.

"По моему поручению США закупят у Pfizer дополнительно 500 млн доз вакцин, чтобы передать около 100 странам с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего", - сказал Байден. "Это исторический шаг, крупнейшее единовременное приобретение вакцин от коронавируса для передачи [другим странам]", - добавил он.

"Поставки этих 500 млн доз начнутся в августе, как только они будут произведены. 200 млн доз будут доставлены в этом году, 300 млн будут доставлены в первой половине 2022 года", - уточнил он.

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