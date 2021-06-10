Андрей Цариковский покинул пост замглавы ФАС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Андрей Цариковский покинул пост статс-секретаря, заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), который он занимал с 2004 года, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Андрей Цариковский покинул пост статс-секретаря, заместителя руководителя ФАС России, который он занимал с 2004 года. В антимонопольном ведомстве Цариковский в разные годы курировал вопросы регулирования промышленности, топливно-энергетического комплекса и химической промышленности, борьбы с картелями, проведение мероприятий в рамках БРИКС и Международной конкурентной сети", - отметили в ФАС.

Там подчеркнули, что Цариковский внес существенный вклад в становление и развитие антимонопольного законодательства в России.

На его место назначена Нелли Галимханова, которая работает в ФАС с 2009 года. С 2015 года она возглавляла управление контроля промышленности.

На должность статс-секретаря - заместителя руководителя назначен Сергей Пузыревский, который ранее, в том числе, занимался вопросами внесения проектов заключений, официальных отзывов, поправок к законопроектам, организовывал законопроектную работу в должности заместителя руководителя службы, указывают в пресс-службе.