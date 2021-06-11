Эксперты назвали самые востребованные профессии в области земледелия

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Тракторист и агроном вошли в число наиболее востребованных профессий в России в области земледелия. Об этом говорится в исследовании сервиса VK Работа, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"К началу летнего сезона сервис для поиска работы и сотрудников VK Работа проанализировал вакансии и отклики в разных регионах России на работу в области земледелия и выяснил, куда стремятся специалисты, какие профессии сейчас наиболее востребованы и какие зарплаты готовы предложить работодатели. Спрос на специалистов в области земледелия в 2021 году вырос в четыре раза. В число наиболее востребованных профессий вошли тракторист, агроном, рабочий зеленого хозяйства, садовник и помощник по хозяйству", - говорится в сообщении компании.

При этом в сервисе также сообщают, что количество соискателей на данные позиции за год значительно сократилось тоже в четыре раза. Есть варианты трудоустройства для молодых людей 16-23 лет - на некоторые вакансии, например, агрономов, садовников-агрономов и их помощников работодатели готовы нанимать кадры без опыта.

По данным VK Работа, средняя зарплата специалиста в области земледелия в России равна 26 тыс. рублей. Запросы во многих регионах отличаются, поэтому в Московской области топ оплачиваемых профессий возглавили садовник-агроном (57 500 рублей), агроном (50 000 рублей) и кладовщик-садовник (45 000 рублей). В Ленинградской области самую высокую зарплату готовы предложить сборщику урожая (55 000 рублей), а в Краснодарском крае - трактористу (23 600 рублей).

"Наименьшей популярностью среди работодателей пользуются такие специалисты, как агроном-озеленитель, садовник-агроном, кладовщик-садовник, помощник садовника, помощник агронома - об этом говорят как количество размещенных вакансий, так и снижение уровня зарплат в этих объявлениях", - добавляют в компании.

В рамках исследования VK Работа были проанализированы более 4700 вакансий по всей России.

VK Работа (ранее Worki) - сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации. Ориентирован на рынок линейного персонала. Основан в 2017 году, в мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group.