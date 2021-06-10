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Скоростной режим на участке трассы М-11 повысится 11 июня до 130 км/ч

Разрешенная скорость движения на участке с 59-го по 149-й км дороги в данный момент составляет 110 км/ч

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Скоростной режим на участке с 59-го по 149-й км трассы М-11 "Нева" повысится до 130 км/ч, сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

"C 11 июня скоростной режим на трассе М-11 в Московской и Тверской областях повысят до 130 км/ч. Сейчас разрешенная скорость движения на участке с 59-го по 149-й км трассы М-11 "Нева" составляет 110 км/ч", - говорится в сообщении.

О повышении скоростного режима водителей оповестят с помощью табло переменной информации и дорожных знаков.

До конца месяца "Автодор" также планирует увеличить разрешенную скорость на участке с 546-го по 680-й км в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. Автомобилисты смогут проехать со скоростью 130 км/ч в общей сложности 571 км дороги М-11.

Повышение скоростного режима допустимо только на трассах первой технической категории с разделенными встречными потоками. Как сообщалось раннее, все участки "Невы" с 59-го км и до Санкт-Петербурга полностью освещены, оборудованы камерами видеонаблюдения, детекторами транспорта, системой обнаружения инцидентов, метеостанциями.

Общая протяженность трассы М-11 "Нева" составляет 669 км, путь по ней от Москвы до Санкт-Петербурга занимает не более пяти с половиной часов. На всем протяжении трасса не имеет перекрестков в одном уровне, светофоров и наземных пешеходных переходов. Максимальная разрешенная скорость - 110 км/ч, на нескольких участках можно ехать со скоростью до 130 км/ч. Стоимость проезда по всей М-11 составляет около 2 тыс. рублей для легковых автомобилей.

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