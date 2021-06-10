На реконструкцию Северного обхода Калининграда выделят 8 млрд рублей в 2023-2024 годах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минтранс России подал заявку на выделение Калининградской области 8 млрд рублей в 2023-2024 годах на реконструкцию Северного обхода регионального центра. Об этом сообщил директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства министерства Андрей Шилов во время совещания в Совете Федерации в четверг.

"В настоящее время часть Северного обхода обеспечена финансированием, часть не обеспечена. То, что не обеспечено, мы заявили на правительственную комиссию по бюджетным корректировкам на 2023 год - это 4 млрд [рублей], на 2024 год - еще 4 млрд", - сказал Шилов.

Также, по его словам, региону необходимо 40 млрд рублей на строительство обхода города Черняховск. Средства планируется выделить по федеральной адресной инвестиционной программе, но не раньше 2024 года, пояснил Шилов.

Транспортное кольцо "Северный обход вокруг Калининграда" реконструируется в несколько этапов с 2014 года. Количество полос увеличат до шести шириной по 3,75 м. Расчетная скорость движения - 120 км/ч. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность окружной дороги, разгрузить Калининград от транзитного потока, а также будет способствовать развитию Приморской рекреационной зоны.

В 2020 году правительством РФ было принято решение о выделении с 2021 по 2025 год из бюджета около 9 млрд рублей на реконструкцию магистрали. На эти средства проведут работы между двумя развязками на Зеленоградск и на Балтийск.

Реконструкцией второй очереди Северного обхода - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск - займется АО "ВАД", которое стало победителем электронного аукциона. Цена контракта составляет 6,9 млрд рублей. Финансирование реконструкции объекта осуществляется консолидированно: за счет средств федерального и регионального бюджетов. Подрядчик обязуется выполнить все работы не позднее 5 декабря 2025 года.