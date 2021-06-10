Pfizer может запросить разрешение на препарат для лечения COVID-19 в конце года

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Американская фармацевтическая компания Pfizer может запросить разрешение на применение своего перорального препарата для лечения COVID-19, уже в конце текущего года. Об этом сообщил в четверг председатель правления и главный управляющий Pfizer Альберт Бурла.

"Кроме того, наши ученые разрабатывают пероральный препарат для лечения COVID-19. Первоначальные признаки являются многообещающими. И если все пойдет хорошо, то мы можем обратиться за разрешением [на применение данного лекарства] до конца этого года", - заявил Бурла.

Он выступил вместе с президентом США Джо Байденом перед журналистами в городке Сент-Айвс в английском графстве Корнуолл, где в пятницу открывается саммит "Большой семерки". Американский лидер объявил в этом выступлении, что правительство США закупит у Pfizer 500 млн доз вакцин от нового коронавируса для передачи почти 100 странам с низким уровнем доходов в 2021-2022 годах.