Новый газопровод в Поморье позволит заменить около 20 угольных и мазутных котельных

ТАСС, 10 июня. Межпоселковый газопровод длиной 37,5 км начали строить в Архангельской области. Это первый объект в новой пятилетней программе газификации Архангельской области, он обеспечит газом жителей города Новодвинск, ближайших деревень и поселков, а также позволит заместить около 20 угольных и мазутных котельных, вместо которых возведут 10 газовых, говорится в сообщении пресс-службы администрации области.

"Строительство и ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода позволит заместить два десятка угольных и мазутных котельных, взамен которых будут построены десять работающих на газе. Природный газ придет в тысячи квартир и домовладений, расположенных на левом берегу Северной Двины", - привела пресс-служба слова первого заместителя губернатора Архангельской области Алексея Алсуфьева.

По его словам, новый газопровод также позволит в перспективе довести голубое топливо до потребителей моногорода Новодвинск, где расположен один из крупнейших производителей картона в России Архангельский ЦБК, а также до ближайших поселков. Общая протяженность газопровода составит 37,5 км, стоимость строительства - 1,5 млрд рублей.

Всего в рамках пятилетней программы в регионе планируется проложить более 290 км межпоселковых газопроводов. Общий объем инвестиций составит около 5 млрд рублей, из них почти 3,8 млрд рублей вложит ПАО "Газпром". В итоге планируется газифицировать более 147 населенных пунктов в семи районах. Это позволит увеличить уровень газификации области до 30%. При этом обсуждается следующий пятилетний план, реализация которого должна обеспечить уровень газификации области до среднего по России.

По словам заместителя генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" Юрия Пахомовского, газификация населенных пунктов Поморья даст толчок к развитию промышленного потенциала Архангельской области. Решается вопрос о переводе на природный газ Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, а также Савинского цементного завода, что позволит предприятиям успешно конкурировать на рынке.