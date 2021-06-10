Цены госконтрактов могут пересмотреть из-за удорожания стройматериалов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минстрой, Минфин и ФАС направили в регионы совместное письмо с разъяснениями о том, что цены госконтрактов могут быть изменены при существенном подорожании стройматериалов. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Минстроя России.

Ранее Росстат сообщил, что цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% - по сравнению с маем 2020 года. В то же время с начала года рост цен достиг 12,07%.

"В случае если существенное изменение стоимости строительных ресурсов привело к увеличению общей стоимости строительства и невозможности исполнения контракта на выполнение работ по строительству, заключенного на срок не менее одного года и цена которого составляет не менее 100 млн рублей, заказчики вправе по соглашению сторон изменить существенные условия контракта", - говорится в совместном письме ведомств, которое есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что такие положения предусмотрены федеральным законом о госзакупках (44-ФЗ). Однако ранее Минстрой России разработал законопроект, который был направлен как раз на возможность изменения цены госконтракта при существенном увеличении стоимости стройматериалов. Тем не менее, как сообщал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, Минфин выступил против такой инициативы.

Действия министерства

В Минстрое со своей стороны подчеркнули ТАСС, что в настоящее время продолжается проработка возможных действий при существенном повышении цен на стройматериалы. Министерство ведет диалог с производителями стройматериалов, застройщиками, профильными ведомствами и отраслевыми объединениями. Еженедельно мониторинг цен по 17 ценообразующим строительным ресурсам направляется в ФАС и Минпромторг для принятия оперативных решений.

"К ключевым причинам роста цен на строительные материалы можно отнести ряд различных факторов, первый из которых - ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. На стоимость стройматериалов также влияет и общемировая конъюнктура. Кроме того, в настоящее время определенно повышение цен на строительные ресурсы обусловлено сезонным фактором и повышенным спросом", - сказали в пресс-службе.

В конце 2020 года ряд застройщиков в России пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. В дело также включилась ФАС, которая провела проверки на рынке металлопродукции. В результате были возбуждены дела против ряда трейдеров, а также самих производителей, таких как ММК, НЛМК и "Северсталь". По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.