Власти Приморья рассчитывают привлечь инфраструктурные кредиты на развитие Русского

ВЛАДИВОСТОК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Приморского края планируют привлекать инфраструктурные государственные кредиты на проекты развития острова Русского во Владивостоке, заявил в ходе пресс-завтрака в пятницу губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Полный список таких проектов должен быть сформирован в 2022 году.

В настоящее время идет утверждение и проработка программы спортивного, рекреационного, научно-образовательного развития острова Русского во Владивостоке. Ожидается, что она будет представлена и начнет реализовываться в 2022 году.

"Есть программы поддержки, в том числе в виде инфраструктурных облигаций, кредитов <…>. Есть кредиты инфраструктурные под 3% с последующей отдачей в зависимости от вида застройки. Поэтому в 2022 году, когда будут более готовые инвестиционные проекты со стороны инвесторов <…> они будут уже закладываться в бюджете, поэтапно начнем реализовывать", - рассказал Кожемяко.

Он добавил, что сейчас обсуждается строительство на острове таких объектов, как аквапарк, дельфинарий, лыжероллерная траса, центр развития хоккея, центр дзюдо и другие. "Для молодежи, жителей и гостей Владивостока важна возможность жить и отдыхать здесь, заниматься спортом. Поэтому мы и будем это направление здесь развивать", - сказал Кожемяко.

В апреле этого года президент Владимир Путин заявил, что субъекты РФ смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты по 3% годовых сроком на 15 лет. До 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей.