Хайнань в 2021-2025 годах сфокусируется на морских проектах в Юго-Восточной Азии

ХАЙКОУ /Китай/, 11 июня. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань в течение 14-й пятилетки (2021-2025 годы) планируют уделить особое внимание развитию экономического сотрудничества на море со странами Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил заместитель главы регионального управления природных ресурсов Чэнь Цзинцзинь.

"Мы планируем активизировать открытое экономическое сотрудничество на море. Хайнань будет наращивать взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии, формировать тесные контакты в Тонкинском заливе", - рассказал он на пресс-конференции. По словам чиновника, провинция в ближайшие годы намерена развивать глобальные производственные цепочки с вовлечением других южных регионов Китая, играющих важную роль в мировой торговле, - города Гуанчжоу (провинция Гуандун), Гонконга и Макао.

"Основное внимание будет уделяться формированию новых каналов поставок, проходящих как по морю, так и по суше, - подчеркнул замглавы управления. - Хайнань должен постоянно расширять сеть экономического сотрудничества путем интенсивной интеграции на внутреннем и внешних рынках".

Как уточнила хайнаньская администрация, параллельно провинция собирается содействовать развитию круизного туризма с участием Вьетнама, Малайзии, Таиланда и Филиппин. Еще одной важной сферой сотрудничества станет рыболовство: Хайнань создаст на территории стран Юго-Восточной Азии промышленные площадки, которые будут заниматься выращиванием рыбы и переработкой морепродуктов.

Одними из главных приоритетов на ближайшие пять лет, как отмечается, будет развитие международных логистических маршрутов и меры по превращению Хайнаня в ключевой транспортный узел Азиатско-Тихоокеанского региона. Для этого власти провинции намерены наращивать сотрудничество с Сингапуром, через который постоянно проходит большой поток грузов из Африки, Европы, Индии, а также с Ближнего Востока.

Хайнань занимает выгодное географическое положение в регионе и имеет большой незадействованный потенциал в области транспортных коммуникаций. Центральное правительство КНР планирует активно вовлекать провинцию в проекты инициативы Морского Шелкового пути XXI века. Среди важных направлений сотрудничества, которые, как предполагается, будут способствовать экономическому росту и укреплению стабильности в регионе, - взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии в сфере рыболовства, реализация совместных программ по развитию общественного образования, защита окружающей среды и координация усилий для проведения эффективных спасательных операций на море.