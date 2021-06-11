Производитель станков "Тяжстанкогидропресс" подал иск о банкротстве в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших в РФ производителей станков "Тяжстанкогидропресс", где сложилась тяжелая экономическая ситуация, подал в арбитражный суд Новосибирской области заявление о банкротстве. Сумма исковых требований составила 1,1 млрд рублей, следует из картотеки дел.

"Ходатайство (заявление): о вступлении в дело о банкротстве (ст. 42 ФЗ "О несостоятельности"), ПАО " Тяжстанкогидропресс". Сумма исковых требований 1 123 978 928,26", - говорится в сообщении. Судебное заседание по рассмотрению заявления еще не назначено.

Исковое заявление было подано в рамках дела завода по иску компании "Инструментальные стали" с суммой требований 335,6 тыс. рублей, поданному в начале июня. Решение о взыскании с завода заявленной суммы по договору поставки было принято в марте арбитражным судом Свердловской области, где зарегистрирована компания. Рассмотрение обоснованности требований назначено на 7 июля. Позднее компания направила в суд еще один аналогичный иск, который в настоящее время оставлен без движения до 2 июля.

В июле 2020 года арбитражный суд Новосибирской области по заявлению БКС-банка ввел процедуру банкротства - наблюдение - в отношении владеющей заводом компании "Стиллайн". В феврале было введено конкурсное производство, а в апреле имущество завода было выставлено на торги, но арбитражный суд Новосибирской области запретил продажу предприятия. Решение принято в качестве обеспечительной меры по заявлению владельца "Стиллайна" Николая Степакина, который сообщил об имеющихся разногласиях между кредиторами и конкурсным управляющим.

На самом заводе сложилась тяжелая экономическая ситуация: в конце марта он в связи с долгами был отключен от электроснабжения, которое удалось восстановить только к концу апреля. Было объявлено, что до 25 мая сотрудники будут находиться в производственном простое. Работа одного из цехов была приостановлена Ростехнадзором, а счета в двух банках арестовала УФНС. В конце апреля СК РФ возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам "Тяжстанкогидропресса". Ранее сообщалось также о намерении руководства завода уволить к июлю до 80% штата, а долг перед сотрудниками за март оплатить за счет средств от заказа стоимостью около 10 млн рублей.

"Тяжстанкогидропресс" - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. Предприятие основано в Новосибирске в 1939 году.