Фитнес попросили включить в потребительскую корзину

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) попросила Минтруд РФ включить фитнес-услуги в потребительскую корзину, это позволит акцентировать внимание на важности систематических занятий спортом. Об этом говорится в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова за подписью президента АОФИ Ольги Киселевой.

"Просим вас рассмотреть возможность включения в потребительскую корзину фитнес-услуг, что полностью соответствует как запросам потребителей, так и положениям указа президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" об увеличении доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Ассоциация отмечает рост спроса на физкультурно-оздоровительные услуги фитнес-клубов. Включение фитнес-услуг в потребительскую корзину как инструмента определения объема продуктов и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его деятельности, "позволит акцентировать внимание граждан, предприятий и ведомств на важности систематических занятий спортом для каждого человека и страны", полагают в АОФИ.

"Понимая, что такая инициатива требует внесения изменений в законодательные акты, выражаем свою готовность включиться в работу и предоставить все необходимые данные и экспертную оценку", - говорится в письме.

Как отметила Киселева в беседе с ТАСС, сейчас фитнес "уже не премиальная история", безлимитное посещение может стоить от 500 рублей в месяц. "От 500 рублей в месяц, по 6 [тыс.], по 7 [тыс.], по 8 тыс. рублей в год - вполне себе членство в нормальном функциональном фитнес-клубе может быть. Может быть и дороже, но это выбор клиента, то есть человек может [за минимальную границу - за 8 тыс. рублей в год - вполне себе тренироваться", - сказала она.

Таким образом, при включении фитнес-услуг в потребительскую корзину, ее стоимость может вырасти на 500 рублей в месяц при безлимитном посещении. Если человек будет посещать спортзал "хотя бы раз в неделю, то это будет еще меньше", уточнила Киселева.

Об АОФИ

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) - созданная в 2017 году некоммерческая организация, объединяющая предпринимателей, вовлеченных в отечественную фитнес-отрасль. Сейчас в АОФИ входят 1 430 участников рынка - все крупные сети и основная часть одиночных фитнес-клубов в 104 городах России. У ассоциации - 55 регионов присутствия и 31 представительство.