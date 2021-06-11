Классификацию гостевых домов предложили сделать добровольной

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Опора России" подготовила заключение на законопроект о легализации гостевых домов, в нем бизнес-объединение предложило сделать классификацию таких туристических объектов добровольной. Об этом говорится в письме исполнительного директора "Опоры России" Андрея Шубина в адрес департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития РФ.

"Полагаем, что введение обязательной классификации для гостевых домов нецелесообразно, так как будет препятствовать легализации большого числа маленьких объектов. В то же время считаем целесообразным ввести систему добровольной классификации гостевых домов <…>, так как добровольная классификация позволит лучшим гостевым домам за счет проведенной классификации и присвоенной категории получить конкурентное преимущество перед неклассифициованными гостевыми домами", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

По мере развития добровольной классификации гостевых домов, можно будет принять решение о необходимости сделать ее обязательной и распространить на другие объекты, например меблированные комнаты. Законопроект также касается регулирования только одного вида туржилья - гостевых домов, где клиентам предлагаются отдельные комнаты. Отмечается, что из регулирования выводятся остальные объекты в жилом фонде, например сдаваемые целиком коттеджи, меблированные комнаты и гостевые квартиры, арендуемые посуточно.

"Создание единой системы УИН (уникальных идентификационных номеров, - прим. ТАСС) для всех жилых помещений, используемых для туристов, а не только для гостевых домов, позволит сделать прозрачной и безопасной всю систему предложения на рынке, так как предполагает, что с момента ее введения предложение бронирования, в том числе в интернете на онлайн-платформах, будет возможно только для классифицированных гостиниц, согласно федеральному перечню классифицированных гостиниц и включенных в федеральный реестр жилых помещений, используемых для краткосрочного проживания туристов, на основании присвоенных УИН", - говорится в документе.

Статус гостевых домов

Как сообщил ТАСС вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников, с момента вступления в силу закона об ограничении размещения хостелов в жилых домах, гостевые дома, построенные на землях индивидуального жилого строительства, также потеряли свой гостиничный правовой статус. Обеление и регулирование гостевых домов важно как для предпринимателей, так и для туроператоров, которые обязаны работать только с легальными средствами размещения.

"Гостевые дома сейчас могут только сдавать комнаты по договорам найма, да и то постоянно рискуют: любой проверяющий может признать их "фактически ведущими деятельность нелегальной гостиницы". Начался туристический сезон 2021 года, и проблема до сих пор не урегулирована, как не урегулирован более глобальный вопрос с так называемым "туристическим жильем", который в силу правовой неопределенности по факту находится в серой зоне", - сказал Кожевников.

"Опора России" считает, что всем предпринимателям нужно дать возможность работать на рынке приема туристов, но с соблюдением определенных правил. Необходимо принять закон, регулирующий все виды туристического жилья, отметил он. Соответствующий законопроект разработал и внес в правительство депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, проект поддержало предпринимательское сообщество. В документе значатся и гостевые дома как часть туристического жилья.

"Сегодня представленный законопроект о гостевых домах не обеспечивает легализацию гостевых домов в полной мере и не дает четких определений гостевого дома и его статуса. Кроме того, он накладывает на владельцев гостевых домов требования по обязательной классификации и ряд других, что вместо вывода этих объектов из тени приведет к обратной реакции. Не решает он и проблему контроля, так как очевидно, что в наше время интернета единственный работающий способ контроля за легализацией всех объектов - это требования к владельцам платформ онлайн-бронирования выставлять только легализованные объекты. Таким образом, задачу легализации этот законопроект также не решает", - сказал Кожевников.