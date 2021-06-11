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Массовый спорт

Российские фитнес-клубы в мае зафиксировали падение продаж на 10,5% к докризисному уровню

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что длинные выходные "обрушили продажи и снизили посещаемость фитнес-клубов на 8,3%", так как россияне предпочли выехать за город

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские фитнес-клубы сократили продажи клубных карт в мае 2021 года на 10,5% по отношению к показателю докризисного мая 2019 года. Об этом сообщила в пятницу ТАСС президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

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"В мае месяце продажи клубных карт в среднем упали на 10,5% по сравнению с маем докризисного 2019 года, хотя до длительных выходных рынок показывал положительную динамику - отрасль медленно, но стабильно восстанавливалась. Ежемесячно фитнес-отрасли удавалось в среднем нарастить продажи клубных карт на 4,5%, закрыв первый квартал 2021 года с минимальным разрывом - минус 9,16% (по сравнению с перезапуском отрасли, когда было минус 50-60%). Очевидно, что показатели второго квартала станут менее оптимистичными, чем планировали, а последующие месяцы низкого сезона представителям фитнес-бизнеса придется приложить максимум усилий для того, чтобы удержать падение, применяя различные маркетинговые инструменты для стимулирования спроса летом", - сказала она.

По словам Силиной, май "не оправдал ожиданий сезона", показав минимум в сравнении с относительно позитивной динамикой первых двух месяцев весны 2021 года. Она отметила, что длинные выходные "обрушили продажи и снизили посещаемость фитнес-клубов на 8,3%", так как россияне предпочли воспользоваться возможностью выехать за город и отдохнуть на побережье ближайших курортных зон.

"Восстановление отрасли, по нашим прогнозам, продолжится минимум до 2023 года, при условии, что не будет новых ограничений", - добавила собеседница агентства.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1 750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.

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