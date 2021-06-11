Tesla представила свой самый быстрый электромобиль

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Американская компания Tesla продемонстрировала в четверг в городе Фримонт (штат Калифорния) свой новый электромобиль Model S Plaid. Презентацию, которую вел глава Tesla Илон Маск, транслировали на сайте компании.

Как отметил предприниматель, критики ранее заостряли внимание на том, что обновленная версия автомобиля Model S будет "безумно быстрой", и выражали сомнения в необходимости выпускать такие машины. По словам Маска, разработка Model S Plaid была "довольно важна для будущего устойчивой энергетики".

"Мы должны были показать, что электромобили бесспорно являются лучшими автомобилями", - сказал бизнесмен.

В Tesla заявляют, что Model S Plaid является самым быстрым автомобилем серийного производства. "Model S Plaid - это машина, которая быстрее любого спортивного автомобиля, быстрее любой Porsche и одновременно безопаснее любой Volvo", - полагает Маск. По его словам, Model S Plaid может меньше чем за две секунды разогнаться до 96,5 км в час. Максимальная скорость электромобиля превышает 320 км в час. Машина способна проехать без подзарядки более 620 км. Стоимость Model S Plaid составляет около $130 тыс.

Маск отметил, что 25 автомобилей Model S Plaid уже доставляют заказчикам. В течение недели планируется поставить еще несколько сотен этих машин.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.