Самыми популярными покупками туристов в России в июне стали товары для походов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские онлайн-покупатели для путешествий по России чаще всего приобретают товары для походов, которые заказывают непосредственно в места назначения. Об этом говорится в исследовании крупнейшей российской онлайн-площадки электронной коммерции Wildberries, исследование имеется в распоряжении ТАСС.

"Самыми популярными онлайн-покупками туристов в первой половине июня 2021 года стали палатки и палки для скандинавской ходьбы", - говорится в исследовании. Аналитики отметили, что в 2021 году россияне стали больше заказывать онлайн-товаров непосредственно в места назначения, чтобы облегчить вес и снизить стоимость багажа.

"Любители экотуризма, отправляющиеся на Алтай, Камчатку или Байкал, все чаще приобретают там товары для походов: палатки (рост числа заказов в 4 раза год к году), походные рюкзаки и палки для скандинавкой ходьбы (в 2 раза), а также специальные треккинговые ботинки (в 3 раза). В этих регионах также возросла популярность и водных походов: спрос на надувные лодки для сплавов средней сложности год к году вырос в 2,5 раза", - отметили эксперты.

В число регионов-лидеров по динамике роста заказов на Wildberries вошли Алтайский край (+207% рост числа заказов с 1 по 9 июня, год к году), Краснодарский край (+141%), Ставропольский край (+129%), Камчатский край (+119%), Иркутская область (+203%), Калининградская область (+203%), Ростовская область (+147%) и Тверская область (+92%), а также Санкт-Петербург (+99%) и Татарстан (+105%).

Так, гости Ростовской области заказывают удочки и специальные рыболовные костюмы (рост числа заказов в 2 раза год к году), резиновые сапоги (в 7 раз) и охотничьи ножи (в 2,5 раза). Посетители курортов Краснодарского края - пляжные коврики (в 4 раза), надувные матрасы для плавания (в 6 раз) и шезлонги (почти в 2 раза). Гости Калининградской области и Санкт-Петербурга, как полагают в Wildberries, займутся пешими прогулками и автомобильными поездками по достопримечательностям. С 1 по 9 июня число заказов путеводителей и туристических брошюр в этих регионах выросло в 2,5 раза в годовом сопоставлении.

Планируя посещение оздоровительных санаториев и домов отдыха Ставропольского края, россияне заказывают там плавки (рост числа заказов в 3 раза год к году), купальники (в 3 раза) и шапочки для бассейна (в 8 раз), а также журналы и газеты (в 12 раз) и различные настольные игры (в 1,5 раза), которые помогают с интересом провести досуг в перерывах между оздоровительными процедурами. "Отправляясь в религиозные туры по Тверской области и Татарстану, туристы выбирают головные уборы для посещения храмов: православные капоры и платки (в 2 раза) и хиджабы (в 5 раз) для мечетей", - отметили аналитики онлайн-площадки.