КТК впервые в истории выплатил акционерам $548 млн дивидендов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 10 июня 2021 года на основании решения совета директоров впервые в истории осуществил первый транш выплат акционерам компании дивидендов за IV квартал 2020 года и I квартал 2021 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Общая сумма дивидендов за указанный период составляет $665 млн. Акционерам КТК в рамках первого транша распределено $548 млн (с учетом требований налогового законодательства РФ по удержанию налога с источника дохода). Оставшаяся сумма в $117 млн будет распределена в рамках второго транша в первой декаде июля 2021 года.

Выплата дивидендов по акциям КТК стала возможной в связи с полным погашением задолженности перед акционерами компании, которые профинансировали проект создания трубопроводной системы Тенгиз-Новороссийск и расширение пропускной способности нефтепровода. Задолженность образовалась в результате заключения в 1997 году договоров займа, по которым правительственные акционеры и добывающие компании выступили кредиторами, а акционерные общества "КТК-Р" и "КТК-К" - заемщиками.

В 2020 году КТК досрочно выплатил акционерам последнюю часть долга, равную 990 млн долларов.

КТК в соответствии с финансовой политикой планирует объявлять дивиденды ежеквартально. Так, в сентябре 2021 года на собрании акционеров в казахстанском Актау будет определен размер дивидендов за второй и за третий кварталы 2021 года, а также график их выплат. Сумма дивидендов будет рекомендована исходя из объема прибыли компании за вычетом затрат. В дальнейшем консорциум, при условии отсутствия новых крупных проектов, намерен сохранить практику регулярных дивидендных выплат.

О консорциуме

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционерами КТК являются РФ (представленная Росимуществом - 24% и "КТК Компани" - 7%) - 31%; Казахстан (представленная "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1%.

"Транснефть" является доверительным управляющим находящихся в федеральной собственности 24% акций АО "КТК-Р" и АО "КТК-К" и владельцем 100% акций компании "КТК Компани".