Мэрия Москвы запустит сервис по расчету стоимости владения личным автомобилем

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы объявило конкурс на создание сервиса по расчету стоимости владения личным автотранспортом. Конкурсная документация по проекту размещена на сайте госзакупок.

Победитель конкурса должен будет разработать модуль "Расчет стоимости владения личным автотранспортом" для портала "Московский транспорт" и мобильных приложений, следует из технического задания тендера. Сервис должен будет рассчитать стоимость владения автомобилем после того, как пользователь ответит на вопросы анкеты. Кроме того, на основании алгоритмов расчета система должна будет сформировать предложения по замене личного автомобиля на иной вид транспорта.

Начальная цена контракта составляет 33,9 млн рублей, результаты конкурса будут подведены 17 июля.