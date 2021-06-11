{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД и ТМХ представили макет нового капсульного вагона

Главной особенностью нового вагона являются 56 индивидуальных мест-капсул, которые расположены вдоль центрального прохода, у каждого пассажира будет индивидуальный столик, светильник, USB-розетки

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" и РЖД представили макет нового капсульного пассажирского вагона, презентация состоялась на полях Российского туристического форума "Путешествуй!". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Главная особенность нового вагона - это 56 индивидуальных мест-капсул, которые расположены вдоль центрального прохода. От салона они отгораживаются непрозрачной шторкой, которая почти не пропускает свет и хорошо приглушает звуки.

Версия нового капсульного вагона предполагает, что у каждого пассажира будет индивидуальный столик, светильник, USB-розетки. Продуманы места для ручной клади, личных вещей, одежды. Спальное место предполагается сделать на 15 см длиннее традиционного.

В вагоне может быть организован специальный отсек для хранения багажа, в том числе негабаритного - велосипедов или байдарок. Как и весь новый подвижной состав ТМХ последних лет, капсульный вагон будет включать вендинговую зону с торговыми автоматами и душ для пассажиров.

В ноябре 2020 года концепт капсульного пассажирского вагона с помощью технологии VR представлен в ходе Транспортной недели.

Теги
Россия
Более 1,5 млн домов могут попасть в программу "социальной газификации"
Окончательный перечень определится в течение двух недель, сообщил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов
Читать полностью