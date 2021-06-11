РЖД и ТМХ представили макет нового капсульного вагона

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" и РЖД представили макет нового капсульного пассажирского вагона, презентация состоялась на полях Российского туристического форума "Путешествуй!". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Главная особенность нового вагона - это 56 индивидуальных мест-капсул, которые расположены вдоль центрального прохода. От салона они отгораживаются непрозрачной шторкой, которая почти не пропускает свет и хорошо приглушает звуки.

Версия нового капсульного вагона предполагает, что у каждого пассажира будет индивидуальный столик, светильник, USB-розетки. Продуманы места для ручной клади, личных вещей, одежды. Спальное место предполагается сделать на 15 см длиннее традиционного.

В вагоне может быть организован специальный отсек для хранения багажа, в том числе негабаритного - велосипедов или байдарок. Как и весь новый подвижной состав ТМХ последних лет, капсульный вагон будет включать вендинговую зону с торговыми автоматами и душ для пассажиров.

В ноябре 2020 года концепт капсульного пассажирского вагона с помощью технологии VR представлен в ходе Транспортной недели.