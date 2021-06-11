Россияне считают, что для финансовой независимости нужен месячный доход в 75 тыс. рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россияне считают, что для финансовой независимости надо зарабатывать в среднем 75 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании СК "Сбербанк страхование жизни", проведенном накануне Дня России (Дня независимости).

"Чтобы обрести финансовую независимость, необходимо иметь достойную зарплату. Об этом заявили 82% респондентов. Месячный доход для этого, по оценкам россиян, должен быть в среднем 74,9 тыс. рублей. Самая высокая оценка достойной зарплаты, которая позволила бы быть независимым, у москвичей (104,4 тыс. рублей), жителей Санкт-Петербурга (98,5 тыс. рублей) и Владивостока (92,7 тыс. рублей)", - указано в исследовании.

При этом 63% жителей крупных и средних городов страны считают себя финансово независимыми. Больше всего людей, относящих себя к финансово независимым, живут в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке (74%).

Респонденты полагают, что в среднем жители нашей страны становятся финансово независимыми к 26 годам. В то же время возраст, в котором участники опроса сами стали или хотели бы стать материально свободными, ниже 24,4 года. Раньше всего, еще до 24 лет, становятся или хотят стать финансово независимыми жители Ижевска, Перми, Оренбурга, Хабаровска, Барнаула, Челябинска, Иркутска, Кирова, Красноярска, Махачкалы, Воронежа и Екатеринбурга.

По мнению россиян, финансово независимый человек выглядит так: он полностью себя обеспечивает (считают 64% опрошенных), живет в собственном жилье (55%), у него стабильный заработок, который покрывает все потребности (49%), он много путешествует (32%), у него есть возможность помогать родным (24%), получает пассивный доход от инвестиций (15%).