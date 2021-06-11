Названы российские регионы с наибольшим неравенством доходов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Доходы россиян в 2020 году составляли в среднем 35,7 тыс. рублей в месяц, однако за этой усредненной цифрой скрывается имущественное расслоение: в то время как наиболее состоятельные 20% населения получали около 82,5 тыс. рублей, малообеспеченная пятая часть россиян жила в среднем на 10 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В 2020 году среднемесячные доходы россиян составляли 35,7 тыс. рублей, однако фактические доходы разных социальных групп существенно разнились, указывают авторы исследования. "Так, 20% (около 29,3 млн человек) россиян, относящихся к наименее обеспеченной группе, получали в среднем 9,88 тыс. рублей в месяц, вторая аналогичная по численности группа населения довольствовалась 18,3 тыс. рублей, третья - 27,2 тыс. рублей, четвертая - 40,5 тыс. рублей, а пятая, самая обеспеченная группа населения зарабатывала в среднем 82,5 тыс. рублей. Таким образом, заработки наиболее и наименее обеспеченных 20% населения отличались в 8,35 раза", - отмечается в исследовании.

Более глубокое расслоение, как правило, наблюдается в регионах с высокими доходами жителей, отмечают авторы исследования. "Лидерами по неравенству стали Ямало-Ненецкий автономный округ, где разница в доходах наиболее и наименее обеспеченных граждан превысила 10 раз, Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотка и Сахалин, а также выбивающаяся из списка благополучных территорий небогатая Адыгея, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Якутия", - сообщает FinExpertiza.

В субъектах с низкими средними доходами социальное неравенство оказывается ниже. Наименьшую разницу в доходах между обеспеченными и небогатыми группами населения - около 5,5 раза - аналитики FinExpertiza зафиксировали в Карачаево-Черкесии, Костромской области, Еврейской автономной области, Хакасии, Ингушетии, Кировской области, Крыму, Новгородской, Владимирской и Челябинской областях.