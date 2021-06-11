В Кузбассе при поддержке КМСП построят завод по производству концентрата рыбного белка

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сбербанк предоставил компании из Кемеровской области кредит в 30 млн рублей при гарантийном обеспечении Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) в 15 млн рублей на строительство завода по выпуску сухого концентрата рыбного белка. Об этом в пятницу говорится в сообщении Корпорации.

"Сбербанк предоставил компании ООО "Биоиндустрия" (Кемеровская область) кредит на сумму 30 млн рублей при гарантийном обеспечении Корпорации МСП на сумму 15 млн рублей для строительства высокотехнологичного предприятия по импортозамещающему производству сухого концентрата рыбного белка. Общая стоимость проекта оценивается в 35 млн рублей", - говорится в сообщении.

Компания производит различные виды муки, белкового гидролизата и ветеринарного жира из сырья морской и океанической рыбы. В рамках инвестпроекта на предприятии создадут смежное производство. На новых производственных линиях 100% промышленных остатков будут переработаны.

Предприятие рассчитывает ежегодно выпускать на новом оборудовании более 500 тонн рыбного белка. С вводом производственных мощностей ежегодная выручка компании увеличится втрое, до 160 млн рублей. Новые рабочие места создадут для 16 человек и штат сотрудников увеличится до 36 человек. В планах - запустить производственные мощности в работу в 2022 году.

"В рамках нашей новой стратегии мы заложили принцип перехода от объемов к количеству получателей поддержки. Нам важно, чтобы как можно большее число предпринимателей благодаря гарантиям Корпорации смогли привлечь банковское финансирование на развитие своего бизнеса. Очень важно, что государственная поддержка позволит создать новые рабочие места, только по этому проекту 16 человек получат работу в регионе. Это основа нацпроекта по поддержке предпринимателей", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, чей комментарий приводится в сообщении.