ЦБ напомнил банкам о недопустимости брать комиссии за прием монет

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские банки не имеют права брать комиссии с граждан при пересчете и зачислении монет на счета и вклады, говорится в сообщении ЦБ РФ.

По данным регулятора, некоторые банки устанавливают комиссии за прием и пересчет монет при проведении этих операций. "Банк России считает такую практику недопустимой", - подчеркивается в сообщении.

Так, в соответствии с действующим законодательством РФ, банкноты и монеты должны приниматься по номинальной стоимости как при совершении платежей и переводов, так и при зачислении на счета или вклады на всей территории Российской Федерации.

"Прием монет для зачисления на счета или при переводах, а также их пересчет являются обязанностью банка и не создают для клиента какой-либо выгоды или иного полезного эффекта. Таким образом, эти операции нельзя рассматривать как отдельную самостоятельную услугу, за которую клиент банка обязан дополнительно заплатить", - считают в ЦБ.