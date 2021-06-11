Евросовет одобрил соглашение между ЕС и Великобританией о рыболовстве

БРЮССЕЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Европейский совет одобрил соглашение между Евросоюзом и Великобританией о возможностях ведения рыболовства. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Евросовета.

"Сегодня Евросовет одобрил соглашение между Европейским союзом и Соединенным Королевством о возможностях ведения рыболовства на 2021 год и для глубоководных запасов на 2021 и 2022 гг.", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что документ является результатом нескольких раундов консультаций между ЕС и Великобританией, проходивших в течение последних пяти месяцев.

Данное соглашение, как заметили в Евросовете, обеспечивает устойчивое управление морскими ресурсами и гарантирует стабильность для обеих сторон в сфере рыбного промысла. Кроме того, оно создает основу для будущих переговоров с Великобританией о возможностях осуществления рыболовства. После утверждения Евросоветом соглашение будет включено в законодательство ЕС. Планируется также создание специализированного комитета по рыболовству для завершения некоторых нерешенных вопросов, включая обмен квотами.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. С этого момента отношения между сторонами соглашением о партнерстве после Brexit.

Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям этого торгового соглашения буксовали несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывал режим рыболовства: Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивалась сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза. В итоге сторонам удалось достичь компромисса: в течение ближайших пяти с половиной лет правила лова останутся неизменны, после чего начнется поэтапное сокращение квот на доступ рыболовного флота ЕС в экономическую зону Великобритании.