Почти 80 млн детей в мире заняты на опасных работах. Виновата ли в этом пандемия?

Что такое детский труд?
Удивительно, но не любая работа, которую выполняют дети, попадает под определение детского труда.
Международная организация труда этот термин в основном использует для описания деятельности, которая лишает человека детства и может быть опасна для него в психологическом, физическом, социальном и моральном отношении. Статья 32 Конвенции о правах ребенка гарантирует защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой подобной работы. Также с понятием детского труда часто связывают ту работу, которая либо полностью лишает ребенка возможности учиться в школе, либо сильно затрудняет процесс.
А вот занятия, способствующие "развитию ребенка и благосостоянию семьи, помогающие ему получить навыки и опыт, которые потребуются в будущем, чтобы стать полноценным членом общества", в понятие "детский труд" исследователи обычно не включают.
Выходит, что детский труд — это не обязательно незаконная деятельность. Она может быть оформлена официально, но все равно наносить ребенку вред. В самых худших формах это закабаление детей, их отрыв от семьи, а также угроза жизни и здоровью.
Сколько детей в мире вовлечено в детский труд?
По данным ООН, в 2000–2016 годах число работающих детей и подростков в мире снизилось на 94 млн. Но после этого процесс застопорился. Доля детей, вовлеченных в детский труд, от их общего количества в мире за последние четыре года в целом не слишком изменилась. Но вот в абсолютных величинах показатель вырос — примерно на 9 млн, до 160 млн человек к началу 2020 года.
А пандемия внесла свою лепту. На короткой дистанции она привела к снижению уровня детского труда, но только потому, что рынок труда в принципе просел. В прошлом году он потерял в четыре раза больше рабочих мест, чем во время финансового кризиса 2009 года, выяснили в МОТ.
Но в среднесрочной перспективе — к концу 2022 года — число вовлеченных в детский труд рискует вырасти еще примерно на 9 млн человек, оценили в ЮНИСЕФ.
Кто они — работающие дети?
Если говорить о поле, то мальчики больше вовлечены в детский труд, чем девочки, — в любом возрасте: 97 против 63 млн человек.
Но это только если при определении детского труда не учитывать работу по дому, которая иногда отнимает до 21 часа в неделю. Как только понятие расширяется и бытовые задачи учитываются в подсчетах, гендерный разрыв сокращается в два раза.
При этом большинство работающих детей — младше 11 лет: в эту категорию попадает 89,3 из 160 млн человек. И именно она растет, в то время как занятость детей 12–17 лет, наоборот, снижается.
Кроме того, работающие дети часто не ходят в школу — никакого образования не получают больше трети из них. А это, естественно, ограничивает их возможности в будущем найти более высокооплачиваемую работу. Плюс чем старше дети, тем труднее им становится вернуться к учебе. Ведь семьи все сильнее зависят от заработка, который они приносят.
Где живет больше всего работающих детей?
Больше половины — почти 87 млн — приходится на части Африки южнее Сахары, еще около 61 млн — на Северную Африку и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), остальные — разбросаны по миру.
При этом если в АТР, Латинской Америке и странах Карибского бассейна за последние годы наметился прогресс и там стало меньше работающих детей, то в Африканском регионе совсем другая картина.
В южных областях континента рост населения, регулярные кризисы, бедность и неадекватные, по мнению ЮНИСЕФ, меры социальной защиты местных властей, наоборот, привели к тому, что число вовлеченных в детский труд детей выросло за последние четыре года на 16,6 млн.
Так, около 40% населения Африки к югу от Сахары живут в крайней бедности. Хотя, по данным ООН, этот показатель и удалось снизить за последнее время.
Почему детям приходится выходить на работу?
Еще в начале 2020 года ЮНИСЕФ и МОТ предупредили, что из-за пандемии и вызванного ею экономического кризиса многие и без того уязвимые семьи рискуют потерять доходы, что заставит детей гораздо активнее выходить на рынок труда. И нередко они будут вынуждены соглашаться на худшие формы детской занятости.
Плюс раннему выходу на работу способствовали и закрытые из-за пандемии школы. Пока в странах Европы и Северной Америки обсуждали открывающиеся перспективы дистанционного обучения, в менее развитых странах у детей просто не было такой возможности.
"Во время кризиса для многих семей детский труд становится механизмом выживания. По мере роста бедности, закрытия школ и уменьшения доступности социальных услуг все больше детей вынуждены работать", — объясняла еще в 2020 году исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.
Кроме того, в той же Африке детский труд все еще по большей части остается в области неформальной, теневой экономики. Что сильно осложняет борьбу с проблемой.
Чем занимаются работающие дети?
Больше всего детский труд распространен в сельской местности. Именно на сельскохозяйственном производстве (земледелие и животноводство) заняты 70%, или около 112 млн, детей. Еще примерно 20% (31,4 млн) работают в сфере услуг, а 10% (16,5 млн) — в промышленности.
Большая часть работающих детей заняты на семейных фермах и микропредприятиях — 72%. И это может оказаться для них даже опаснее, чем труд на постороннего работодателя. Ведь в глазах общества семья традиционно считается безопасной средой для ребенка. А это не всегда так.
Более того, 79 из 160 млн работают в опасных условиях, которые напрямую угрожают их жизни и здоровью.
Как решать проблему детского труда?
В ЮНИСЕФ разработали целую программу мер, чтобы развернуть тенденцию последних четырех лет вспять. В числе прочего организация предлагает государствам:
- продвигать адекватную социальную защиту, которая будет включать в том числе и универсальные детские пособия для уязвимых категорий;
- увеличить расходы на образование и активнее возвращать детей в школы;
- помочь взрослым с поиском работы, чтобы тем не приходилось рассчитывать на труд своих детей;
- упростить регистрацию детей при рождении, чтобы обеспечить им юридическую защиту в будущем;
- начать инвестиции в системы защиты детей, развития сельского хозяйства, коммунальных услуг в сельской местности и в инфраструктуру.
Арина Раксина