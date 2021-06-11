Почти 80 млн детей в мире заняты на опасных работах. Виновата ли в этом пандемия?

Международная организация труда этот термин в основном использует для описания деятельности, которая лишает человека детства и может быть опасна для него в психологическом, физическом, социальном и моральном отношении. Статья 32 Конвенции о правах ребенка гарантирует защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой подобной работы. Также с понятием детского труда часто связывают ту работу, которая либо полностью лишает ребенка возможности учиться в школе, либо сильно затрудняет процесс.

А вот занятия, способствующие "развитию ребенка и благосостоянию семьи, помогающие ему получить навыки и опыт, которые потребуются в будущем, чтобы стать полноценным членом общества", в понятие "детский труд" исследователи обычно не включают.

Выходит, что детский труд — это не обязательно незаконная деятельность. Она может быть оформлена официально, но все равно наносить ребенку вред. В самых худших формах это закабаление детей, их отрыв от семьи, а также угроза жизни и здоровью.

Сколько детей в мире вовлечено в детский труд?

По данным ООН, в 2000–2016 годах число работающих детей и подростков в мире снизилось на 94 млн. Но после этого процесс застопорился. Доля детей, вовлеченных в детский труд, от их общего количества в мире за последние четыре года в целом не слишком изменилась. Но вот в абсолютных величинах показатель вырос — примерно на 9 млн, до 160 млн человек к началу 2020 года.

А пандемия внесла свою лепту. На короткой дистанции она привела к снижению уровня детского труда, но только потому, что рынок труда в принципе просел. В прошлом году он потерял в четыре раза больше рабочих мест, чем во время финансового кризиса 2009 года, выяснили в МОТ.

Но в среднесрочной перспективе — к концу 2022 года — число вовлеченных в детский труд рискует вырасти еще примерно на 9 млн человек, оценили в ЮНИСЕФ.