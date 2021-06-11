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Динамика ключевой ставки Центробанка
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Банк России второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 п.п.

ЦБ видит предпосылки дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях
© Максим Чурусов/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Банк России второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5,5% годовых, следует из сообщения регулятора.

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"Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых. Российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее. Инфляция складывается выше прогноза Банка России. С учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков значимо сместился в сторону проинфляционных", - указывает ЦБ.

ЦБ видит предпосылки дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. "Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в сообщении ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 июля 2021 года.

Теги
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
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