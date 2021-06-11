СЕЛО НИКУЛИНСКОЕ /Тверская область/, 11 июня. /ТАСС/. "Автоваз" открыл новый региональный склад запчастей Lada в Тверской области площадью 25 тыс. кв. м, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии открытия склада.

В церемонии открытия приняли участие президент "Автоваза" Николя Мор, заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Строительство велось при поддержке правительства Тверской области. Объем инвестиций в проект составил почти 1,3 млрд рублей.

"Мы имеем самую большую дилерскую сеть в России - 301 автоцентр и более 1 500 магазинов Lada Dеталь, и вся эта система должна работать ритмично и слаженно. Уверен, что новый логистический хаб повысит качество и скорость этой работы, что сделает наш сервис еще лучше", - отметил Николя Мор.

О логистическом центре Lada

Новый логистический центр открыт совместно с логистическим оператором ТК "Альфа". На момент запуска количество мест хранения составляет 93 тыс., из них 55 тыс. ячеек предназначены для мелкой номенклатуры. В будущем обрабатываемая номенклатура запчастей и расходных материалов Lada составит 20 тыс. наименований. Уровень автоматизации комплекса позволяет обслуживать его силами менее 100 человек. На складе также предусмотрена 21 погрузочная рампа.

На территории РФ всего расположено пять складских комплексов Lada в Тольятти, Твери, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Общие складские площади занимают более 100 000 кв. м.