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Россиян предупредили о новой схеме мошенничеств с нотариальными документами

Мошенники предлагают провести сделку по доверенности и предоставляют поддельный документ, а жертва сканирует липовый код и попадает на копию сайта ФНП, сообщил Сбербанк

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничеств с поддельными QR-кодами на нотариальных документах. Об этом сообщается в рассылке кредитной организации.

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"В конце 2020 года на большинстве бумажных нотариальных документов появилась специальная маркировка - QR-код, в котором зашифрованы реквизиты юриста. На новинку обратили внимание мошенники и тут же придумали новую схему обмана", - говорится в сообщении.

QR-код позволяет проверить подлинность документа на сайте Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Для этого достаточно отсканировать код с помощью смартфона. Однако пока не все граждане знают новые правила, и мошенники этим пользуются, создавая поддельные документы с фейковыми QR-кодами. При этом при сканировании подобного кода открывается мошеннический сайт-клон ФНП.

"Схема выглядит так: предлагают, например, провести сделку по доверенности (купить квартиру или машину) и предоставляют поддельный документ. Жертва сканирует липовый код и попадает на копию сайта ФНП, где видит результат: документ настоящий", - объясняют в банке. Так, если жертва поверит фейковому сайту, то заплатит деньги мошенникам за то, что им не принадлежит, и у гражданина не будет законного права пользоваться покупкой.

Чтобы не попасть в подобную ловушку злоумышленников, в Сбербанке рекомендуют всегда проводить крупные сделки с нотариусом, поскольку он знает обо всех подводных камнях и сможет уберечь деньги от мошенников. При этом нотариуса стоит выбирать без рекомендаций другой стороны.

Помимо этого, проверять подлинность нотариальных документов необходимо только через официальный сайт организации.

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