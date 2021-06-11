Лоукостер "Победа" взыщет с аэропорта Краснодара расходы за задержку рейса

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" планирует взыскать с аэропорта Краснодара ущерб за вынужденную задержку вылета рейса Краснодар - Гюмри более чем на час. Об этом говорится в сообщении компании.

"Лоукостер "Победа", входящий в Группу "Аэрофлот", взыщет все вынужденные расходы с аэропорта Краснодара за задержку рейса DP989 Краснодар - Гюмри 11 июня: по указанию диспетчера аэропорта самолет был возвращен с исполнительного старта, а вылет - запрещен. Таким образом аэропорт вынуждал "Победу" принять к перевозке клиентов, которым было обоснованно отказано в перелете этим рейсом", - отметили в компании.

По данным перевозчика, к полету были не допущены 84 пассажира из-за отсутствия необходимого для въезда в Армению ПЦР-теста.

"После указания аэропорту на незаконность действий "Победа" получила разрешение на повторный запуск двигателей и вылет в аэропорт назначения. Задержка рейса составила 1 час 10 минут, в Гюмри вылетело 104 клиента "Победы", - добавили в компании.