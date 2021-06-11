Компании "Синдика" и "Самолет" рассматривают восстановление и застройку сгоревшего рынка

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Холдинговая компания "Синдика" и девелопер "Самолет" рассматривают совместный проект по восстановлению сгоревшего строительного рынка в Московском регионе и строительству жилого комплекса, сообщил в пятницу ТАСС президент холдинга Олег Эскиндаров.

"Есть совместный проект с девелопером "Самолет", который предполагает восстановление торгового центра "Синдика" и строительство жилого комплекса", - сказал Эскиндаров.

Детали проекта он не уточнил. "Самолет" со своей стороны отказался от комментариев.

Пожар в торговом центре "Синдика" на 65-м км внешней стороны МКАД произошел 8 октября 2017 года. Были эвакуированы около 3 тыс. человек, при пожаре пострадали три человека. "Синдика" была крупнейшим строительным рынком столичного региона, в нем арендовали площади около 500 предпринимателей. Пожар уничтожил 55 тыс. кв. м.