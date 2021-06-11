Эксперт: более 90% госконтрактов в РФ нельзя пересмотреть из-за цен на стройматериалы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более 90% госконтрактов в России не подходят под условия действующего законодательства в плане изменения их цены в связи с резким подорожанием строительных материалов, сообщил в пятницу ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Минстрой, Минфин и ФАС 10 июня направили в регионы совместное письмо с разъяснениями о том, что, согласно закону о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ), цены госконтрактов могут быть изменены, если возникли независящие от сторон обстоятельства. Как говорится в письме, которое есть в распоряжении ТАСС, к таким обстоятельствам, в том числе, может быть отнесен рост цен на строительные материалы. Речь идет о госконтрактах на выполнение работ по строительству, заключенных на срок не менее одного года, и цена которых составляет не менее 100 млн рублей.

"Полностью решить проблему роста стоимости строительных материалов совместным письмом трех ведомств не получается. В стране более 90% контрактов расторговано в рамках 44-ФЗ со сроком действия менее 1 года и стоимостью менее 100 млн рублей, поэтому внесение изменений в закон все же необходимо", - сказал Глушков.

Ранее Минстрой России после соответствующего предложения НОСТРОЙ разработал законопроект, который мог позволить менять цену госконтракта при существенном увеличении стоимости стройматериалов. Однако, как сообщал Глушков, Минфин выступил против инициативы, ссылаясь на достаточность имеющихся механизмов пересмотра стоимости контракта из-за роста стоимости строительных материалов.

Четкий сигнал ведомств

Тем не менее совместное письмо Минфина, Минстроя и ФАС - большая редкость и уже само по себе говорит о серьезности проблемы с ростом стоимости строительных материалов, подчеркнул президент НОСТРОЙ. "Профильные федеральные органы исполнительной власти направили государственным и муниципальным заказчикам четкий сигнал, что изменение цены допустимо", - сказал он.

При этом национальному объединению строителей не известны случаи, когда заказчики и подрядчики воспользовались нормой закона, указанной в совместном письме ведомств, из-за роста стоимости строительных ресурсов. Дело в том, что раньше рост стоимости строительных материалов не рассматривался как "независящие от сторон контракта обстоятельства", его относили к предпринимательским рискам, в том числе и суды.

"Правда, такого массового и значительного роста не было. В настоящее время цены увеличились практически на все строительные материалы, и этот рост значительно превышает уровень прогнозной инфляции. Это как раз и говорит о том, что стороны при заключении контракта не могли предвидеть наступления такого события", - пояснил Глушков.

Он добавил, что НОСТРОЙ сейчас фиксирует отказы заказчиков от заключения соглашений о расторжении договоров в связи с невозможностью выполнения контрактов по заключенной цене. Заказчики ссылаются на норму о твердой цене и рисках включения подрядчика в реестр недобросовестных. В связи с этим Глушков выразил надежду, что заказчики и контролирующие органы прочитают совместное письмо трех ведомств "правильно" и "помогут строительным компаниями выбраться из этой ловушки".

"Нужно отметить, что у заказчиков сохраняется много рисков и проблем с реализацией этой нормы, главная из которых - лимиты финансирования. Они не могут из них выйти. И, конечно, заказчики будут оглядываться на контролирующие органы. Поэтому сейчас нужно оперативно описать единый порядок действий подрядных организаций, заказчиков, распорядителей бюджетных средств по подготовке обоснований и изменению цен таких контрактов", - добавил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, остается открытым вопрос пересмотра цен по капитальному ремонту многоквартирных домов. Для решения этой проблемы НОСТРОЙ подготовил изменения в законодательство, они сейчас обсуждаются федеральными органами исполнительной власти, отметил Глушков.

О росте цен на стройматериалы

Ранее Росстат сообщил, что цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% - по сравнению с маем 2020 года. В то же время с начала года рост цен достиг 12,07%.

В конце 2020 года ряд застройщиков в России пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. В дело также включилась ФАС, которая провела проверки на рынке металлопродукции. В результате были возбуждены дела против ряда трейдеров, а также самих производителей, таких как ММК, НЛМК и "Северсталь". По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе Минстроя, в настоящее время продолжается проработка возможных действий при существенном повышении цен на стройматериалы. Министерство ведет диалог с производителями стройматериалов, застройщиками, профильными ведомствами и отраслевыми объединениями. Еженедельно мониторинг цен по 17 ценообразующим строительным ресурсам направляется в ФАС и Минпромторг для принятия оперативных решений.