Путин подписал пакет законов о производстве зеленой сельхозпродукции

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал два закона о производстве в РФ так называемой зеленой сельскохозяйственной продукции. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Первый закон вводит понятие сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, а также промышленной продукции с улучшенными характеристиками в качестве аналога мировой экомаркировки. Его цель - повысить доступность продукции, обладающей улучшенными характеристиками.

Под улучшенными характеристиками понимаются качественные и количественные показатели сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, определяемые документами по стандартизации. Перечень документов по стандартизации такой продукции, методы ее исследования, измерений, а также правила сертификации утвердит кабмин РФ. Документ ограничивает использование генетически модифицированных семян при производстве зеленой продукции, а также запрещает технологии, связанные с ионизирующим облучением. Кроме того, закон устанавливает основные требования к хранению, транспортировке и реализации такой продукции.

Высококачественная продукция будет сопровождаться специальным знаком. Вся информация о производителях такой продукции и ее видах будет размещена в едином государственном реестре производителей. Вести этот реестр будет Минсельхоз России.

Еще один подписанный закон подготовлен в связи с необходимостью привести действующее законодательство РФ в соответствие с новыми нормами о зеленой сельхозпродукции. В частности, в законе "О развитии сельского хозяйства" будут прописаны новые категории сельхозпродукции, продовольствия и промышленной продукции с улучшенными характеристиками, а также их производители. Нормы должны вступить в силу с 1 марта 2022 года.