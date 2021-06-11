В МИР РФ не исключают возможность обсуждения в ШОС использования китайского аналога SWIFT

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов не исключил возможность обсуждения министрами финансов стран ШОС вопроса об использовании в рамках организации Китайской международной платежной системы (China International Payments System, CIPS) как аналога международной платежной системы SWIFT.

"Эта тема в рамках консультаций по линии национальных координаторов ни разу не поднималась и не обсуждалась. Насколько мне известно, на тех мероприятиях, на тех экспертных встречах, которые состоялись по линии министерств финансов и центробанков, тема также не возникала, - сказал он в пятницу на онлайн-брифинге. - Не исключаю, что, может быть, кто-то инициирует данный вопрос в ходе планируемой встречи министров финансов, она у нас была назначены буквально в первой декаде июня, но перенесена на более поздний срок".

Хакимов добавил, что "кто-то может поднять эту тему, но на данном этапе таких пожеланий или инициатив не озвучивалось".

В новость внесена правка (15:40 мск) - уточняется название китайской платежной системы