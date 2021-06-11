Почти половина кредитных кооперативов в Свердловской области находится в стадии ликвидации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Почти половина зарегистрированных кредитно-потребительских кооперативов в Свердловской области находится в процессе ликвидации. Из 52 организаций на данный момент действуют только 29, сообщила в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.

13 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на пресечение создания финансовых пирамид на основе кредитных потребительских кооперативов.

"На сегодня в Свердловской области зарегистрированы 52 КПК, что касается динамики, то количество их уменьшается. Из этих 52 кредитно-потребительских кооперативов, которые работают в Свердловской области, 29 действующие, остальные находятся в разной степени ликвидации", - сказала Фурдуй.

Она связала тенденцию к сокращению числа КПК с изменением законодательства, согласно которому контроль за кооперативами численностью менее 3 тыс. человек осуществляют саморегулируемые организации (СРО). "В связи с тем, что контроль со стороны СРО также увеличивается, в том числе уменьшается количество самих КПК", - отметила Фурдуй.

Уголовные дела

Полиция в Свердловской области расследует семь уголовных дел, связанных с деятельностью кредитно-потребительских кооперативов. Общее количество потерпевших составляет 5,7 тыс., ущерб - более 847 млн рублей, сообщил замначальника Главного следственного управления ГУ МВД по региону Максим Чаплыгин.

"Допрашиваются десятки тысяч людей, изымаются и осматриваются миллионы документов, которые затем отправляются на экспертизу", - сказал он, отметив, что только по КПК "Первый" на экспертизе находятся более 5 тыс. кассовых книг.

Он добавил, что еще одно дело, которое касается деятельности кооператива "Золотой век", направлено прокурору с обвинительным заключением.

Позиция омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова рекомендует пострадавшим вкладчикам объединяться, а также обращаться в полицию и в аппарат омбудсмена для вступления в реестр обманутых вкладчиков.

"Мы сотрудничаем со следствием, естественно, что ни один человек, обратившийся к нам, не останется вне реестра", - отметила омбудсмен.