Росавиация получила более 120 заявок на чартеры перед Евро-2020

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Росавиация получила в преддверии Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) более 120 заявок на выполнение чартерных рейсов. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

"В настоящее время в Росавиацию поступило более 120 заявок на выполнение чартерных рейсов в целях перевозки сборных команд стран-участниц, официальных делегаций, клиентских групп, журналистов и болельщиков чемпионата. Ожидается прибытие около 3,7 тыс. человек", - сообщило агентство.

В Росавиации добавили, что в зависимости от результатов четвертьфинального матча, который состоится 2 июля, к уже заявленным рейсам могут добавиться от 10 до 15 новых чартеров. В сообщении также отмечается, что в Санкт-Петербург, где пройдут семь матчей первенства, уже начали прибывать команды, а 10 июня прилетела и сборная России. Всего петербургский аэропорт Пулково обслужит на прилет и вылет шесть футбольных сборных: Бельгии, Польши, России, Словакии, Финляндии и Швеции.

Обслуживание чартерных рейсов для футбольных болельщиков стартует с сегодняшнего дня. "Планируется прибытие самолетов из Братиславы, Брюсселя, Варшавы, Хельсинки, Мальме и Стокгольма", - пояснили в Росавиации. В агентстве подчеркнули, что воздушная гавань Санкт-Петербурга полностью готова к Евро-2020. Речь идет как о мерах подготовке к приему организованных групп иностранных болельщиков, так и о соблюдении требований профилактики распространения коронавируса.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.