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Набиуллина заявила, что ЦБ обеспокоен повышением уровня инфляции

Глава Банка России отметила, что инфляция в стране по итогам 2021 года сложится ниже нынешнего уровня, но выше апрельских прогнозов регулятора
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Банк России обеспокоен повышением уровня инфляции в РФ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Инфляция вызывает все большее беспокойство (ЦБ)", - сказала она.

ЦБ на опорном заседании в июле уточнит макропрогноз, в том числе инфляцию, отметила Набиуллина. "Уточненный прогноз мы дадим в июле. У нас будет опорное заседание, и мы, конечно, все наши прогнозы уточним", - сказала она.

Набиуллина отметила, что по итогам 2021 года регулятор ожидает инфляцию в стране ниже нынешнего уровня годовой инфляции, но выше апрельского прогноза.

Глава Банка России добавила, что ЦБ по-прежнему ожидает снижения инфляции осенью.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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