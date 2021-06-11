Конкурс Travel Tech Challenge привлек инвестиции на сумму свыше 20 млн рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Общий объем инвестиций, который привлекли участники столичного конкурса Travel Tech Challenge, превысил 20 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Общий объем инвестиций, которые привлекли проекты-участники, составил более 20 млн рублей, а средний объем выручки у конкурсантов вырос на 30%. Программа конкурса включала взаимодействие с более чем 20 ведущими экспертами туристической сферы, которые дали участникам ценные рекомендации по развитию бизнеса", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого привела пресс-служба.

Travel Tech Challenge проводится для поиска инновационных решений для туриндустрии и внедрения востребованных продуктов и сервисов в корпорации. Конкурс проводил Московский инновационный кластер с февраля по май, и в нем приняли участие более 200 компаний из 78 городов России. Они предлагали новые туристические продукты, маркетплейсы, системы бронирования и решения в сфере безопасного туризма.

В финал конкурса вышли 23 проекта, среди которых, например, туристический сервис Routes.global. Он содержит базу данных аэропортов мира, собственный поисковик достопримечательностей и гостиниц и систему бронирования. Другим финалистом стал крупнейший электронный агрегатор речных круизов Kruiz.online. Онлайн-магазин аккумулирует на своей интернет-платформе предложения судовладельцев и позволяет быстро оформить путевки из любой точки мира.

Системы бронирования бизнес- и VIP-залов AnyLounge и B2B.VIP-ZAL также оказались среди отобранных проектов. Обе платформы предоставляют возможность оперативного и электронного резервирования элитных зон и эксклюзивных услуг в нескольких сотнях аэропортов по всему миру. Также в конкурсе принял участие уже отмеченный международными наградами сервис Road.Travel. Технологическая платформа предлагает авторские маршруты для туристов, которые путешествуют на автомобилях.

Московский инновационный кластер представляет собой площадку для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. В состав кластера входят порядка 19,7 тыс. организаций из Москвы и 79 регионов России. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. В 2020 году кластер провел три подобных конкурса, по итогам которых технологические компании привлекли порядка 750 млн рублей и запустили 20 пилотных проектов.