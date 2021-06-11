ЦБ не исключает перехода к умеренно жесткой денежно-кредитной политике

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Банка России не исключает перехода к умеренно жесткой денежно-кредитной политике, однако все будет зависеть от ситуации в экономике. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Что касается жесткой [денежно-кредитной] политики. Мы не исключаем перехода к умеренно жесткой политике, мы и раньше не исключали. Но вероятность, на наш взгляд, сейчас возросла, хотя это не является неизбежным. Все будет зависеть от того, какая будет динамика экономики, инфляции и инфляционных ожиданий", - сказала Набиуллина.