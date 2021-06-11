ЦБ: РФ входит в группу стран, которые раньше других восстановят темпы роста экономики

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия входит в группу стран, которые первыми достигнут допандемийных темпов роста экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Уже сейчас, если не учитывать ограничения на добычу нефти и международные пассажирские перевозки, выпуск в большинстве базовых отраслей не просто вернулся к уровню конца 2019 года, но и превысил его. Россия входит в группу стран, которые первыми достигнут допандемического уровня выпуска", - сказала она.

Набиуллина добавила, что во многих отраслях экономики на данный момент наблюдается опережающий рост спроса по сравнению с возможностями расширения предложения, поэтому компаниям требуется больше времени для введения новых мощностей и найма персонала. По ее словам, спрос растет не только внутри страны, но и за рубежом, что связано с более быстрым восстановлением мировой экономики и торговли, чем ожидалось ранее. "Основные причины - это снижение эпидемических рисков на фоне вакцинации и крайне мягкая денежно-кредитная и бюджетная политика ведущих стран", - подчеркнула глава ЦБ.

Ранее регулятор спрогнозировал возвращение российской экономики к докризисному уровню уже во втором квартале текущего года. В ЦБ считают, что поддержку экономике оказывает восстановление внешнего спроса на фоне постепенной нормализации эпидемической обстановки в мире.