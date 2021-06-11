В Хабаровском крае в ближайшие пять лет увеличат добычу угля более чем в восемь раз

ХАБАРОВСК, 11 июня. /ТАСС/. Угольная компания АО "Ургалуголь" в Хабаровском крае в ближайшие пять лет увеличит добычу угля более чем в восемь раз - до 61,6 млн тонн. Об этом сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании Евгений Романов.

"Ургалуголь" (структурное подразделение АО "Сибирская угольная энергетическая компания", "СУЭК") - единственное предприятие, которое осуществляет добычу угля на территории Хабаровского края. Компания ведет разработку на Ургальском каменноугольном месторождении в Верхнебуреинском районе, а также на Мареканском буроугольном месторождении в Охотском районе на севере края, где добывают всего около 30 тыс. тонн угля в год. Он идет на нужды местных котельных.

"Добычу угля c 2022 по 2026 год планируется увеличить до 61 650 тонн. Подземным способом будет добыто 20 тыс. тонн, открытым - 41 650 тонн", - сказал Романов.

В 2020 году добыли 7,3 млн тонн, в 2019 году - около 6,2 млн тонн. В 2021 году компания планирует увеличить объем добычи угля в Хабаровском крае более чем на 40% - до 10,2 млн тонн.

Основные производственные площадки компании расположены в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района края. Открытым способом уголь добывают на разрезах "Правобережный" и "Буреинский", подземным - на шахте "Северная". Уголь поставляют на экспорт через морские порты в Китай, в Корею, Японию, Индию, Малайзию. За 2020 год отгрузили порядка 3,6 млн тонн. Уголь идет также на нужды энергетики Хабаровского и Приморского краев. По словам Романова, рост добычи угля будет связан с развитием разреза "Правобережный". Под увеличение объемов будут расширять мощности обогатительной фабрики.