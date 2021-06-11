В Крыму создадут единое госпредприятие по переработке мусора

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Крыма намерены построить в регионе единое государственное предприятие по переработке мусора. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов в ходе пресс-тура, организованного РАН в рамках Года науки.

"Решили, что будет в Крыму государственное предприятие создано по переработке мусора. Государственный завод, все будет государственное. Без всяких конкурсов, тендеров", - сказал Аксенов.

Он пояснил, что компании, выигрывающие сейчас тендеры на уборку мусора, не выполняют своих обязательств.

"[Организация] может выиграть 100 единиц техники, рабочие когда приходят, у них "рога и копыта" - два сотрудника, один директор, шесть бухгалтеров. Он выигрывает. <...> У всех все "по закону, все хорошо", - добавил Аксенов.

По его словам, проект по созданию в республике пилотной модели утилизации твердых коммунальных отходов планируют презентовать в июне.

Проблема вывоза и утилизации отходов в Крыму осталась с украинского периода, когда необходимая для этого инфраструктура была утрачена, а новая не создавалась. Сейчас полигонов для сбора мусора не хватает, а мусороперерабатывающих заводов нет. На начало 2020 года деятельность по размещению ТКО осуществляли девять полигонов, остаточный срок эксплуатации которых - от двух месяцев до семи лет. Их наполняемость - от 33,2% до 95%, большинство из них эксплуатируются с 1970-х годов.