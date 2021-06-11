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ЦБ не планирует покупок золота на внутреннем рынке на фоне изменения структуры ФНБ

ЦБ РФ не планирует покупок золота на внутреннем рынке на фоне изменения структуры ФНБ - Набиуллина.

ПМЭФ-2021
Эксперты: ликвидность "Роснефти" с "запасом" обеспечена проектом "Восток ойл"
Специалисты агентства "Эксперт РА" также подтвердили кредитный рейтинг компании на высшем уровне, сохранив стабильный прогноз
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