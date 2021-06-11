Житель Татарстана выиграл первый "Арктический гектар" в Мурманской области на ПМЭФ

МУРМАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Первый участок земли в Мурманской области по программе "Дальневосточного гектара", расширенного на территорию Арктики, получит житель Республики Татарстан Дамир Худин, сообщили ТАСС в Министерстве информационной политики Мурманской области в пятницу. Худин выиграл его на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Во время ПМЭФ участники форума на стенде Мурманской области заполняли специальные анкеты. Из 300 человек случайным образом выбрали одного. Им оказался Дамир Худин из Татарстана", - сказал собеседник агентства.

Каким образом Худин будет использовать свой участок в ведомстве не сообщили. Использовать свой приз и оформить гектар победитель сможет не раньше февраля 2022 года, так как в течение шести месяцев, начиная с августа этого года, земельные участки могут получить только жители Мурманской области. Далее в программе сможет принять участие любой житель Российской Федерации.

Всего по проекту предоставят более 70 тыс. гектаров земли в Мурманской области, где можно будет вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.