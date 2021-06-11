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Набиуллина заявила, что ЦБ с большой вероятностью может повысить ставку в июле

ЦБ РФ с большой вероятностью может повысить ставку в июле, но не исключает паузы - Набиуллина.

Набиуллина заявила, что кратное повышение цен на некоторые товары носит временный характер
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