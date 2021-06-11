Набиуллина заявила, что кратное повышение цен на некоторые товары носит временный характер

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Кратное повышение цен на ряд товаров, например стройматериалы, носит временный характер. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Почти кратное изменение цен на ряд товаров, на наш взгляд, носит временный характер. В частности, на стройматериалы. В показателях месячной инфляции за май - это очень высокий показатель", - сказала она.

Глава ЦБ пояснила, что рост цен связан с бумом продажи жилья, который наблюдается в результате введения госпросграммы ипотечного кредитования под 6,5%, развернутой в начале пандемии. ЦБ уже выражал обеспокоенность тем, что спрос на ипотеку носит ажиотажный характер и приводит к росту цен, но параллельно это отражается и в смежных отраслях, например, растет спрос на мебель, стройматериалы, что приводит к росту цен, если предложение не успевает подстроиться, сказала она. "Мы видим, что оно не успевает подстроиться. Поэтому мы говорим, что эта инфляция носит спросовый характер", - отметила Набиуллина.