Банк России может повысить оценку роста ВВП России на 2021 год

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина опустила улучшение прогноза по динамике роста ВВП страны на 2021 год. Об этом он сообщила в ходе пресс-конференции.

"Апрельский прогноз по росту ВВП на этот год был 3-4%. Мы в июле пересмотрим [макропрогноз] и, вероятно, повысим оценку роста ВВП", - сообщила она.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что рост ВВП России в апреле составил 10,7% в годовом выражении на фоне низкой базы 2020 года. Согласно прогнозу министерства, ВВП России увеличится в этом году на 2,9%, в 2022 году - на 3,2%, в 2023 году - на 3%.

Вакцинация населения от коронавируса будет иметь положительное влияние на ВВП, это в целом повышает инвестиционную привлекательность, сказала Набиуллина.