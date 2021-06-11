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Путин подписал законы, освобождающие инсайдеров от ответственности по соглашению с ЦБ

Соглашение с Центробанком не может быть заключено чиновниками, руководящими работниками государственных внебюджетных фондов, а также служащими регулятора, имеющими доступ к инсайдерской информации

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал законы, позволяющие заключать соглашения с Центробанком для освобождения от административной ответственности за использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. Документы опубликованы в пятницу на официальном портале правовой информации.

В таких соглашениях с ЦБ будет прописана сумма, которую нужно будет уплатить в федеральный бюджет: не менее 5 тыс. рублей, если соглашение заключается с физлицом, не менее 30 тыс., если соглашение заключается с должностным лицом, и не менее 700 тыс. рублей, если речь идет о юрлице.

До заключения соглашения Банку России необходимо предоставить исчерпывающую информацию об операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой или товарами, на основании которых было возбуждено дело об административном правонарушении. Установлены также дополнительные условия - соглашение с Центробанком не может быть заключено чиновниками, руководящими работниками государственных внебюджетных фондов, а также служащими ЦБ, имеющими доступ к инсайдерской информации. Соглашение заключается на основании решения комитета финансового надзора ЦБ РФ и подписывается председателем Банка России или его заместителем. ЦБ будет обязан публично раскрывать информацию о таких соглашениях.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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