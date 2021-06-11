Путин продлил освобождение от НДС услуг на российском этапе "Формулы-1"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 31 декабря 2025 года включительно освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) рекламных и других услуг, связанных с проведением в РФ этапа "Формулы-1". Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Ранее редакция Налогового кодекса РФ предусматривала освобождение от НДС этих услуг с 1 января 2017 года до 31 декабря 2020 года. Но в связи с тем, что действие договора на проведение этапа "Формулы-1" в РФ было продлено до 31 декабря 2025 года, а также учитывая возможный перенос места проведения российского этапа, было принято решение о продлении льготного периода.

Российский этап "Формулы-1" проводится в Сочи с 2014 года. В феврале 2017 года контракт на проведение Гран-при России был продлен до 2025 года. В 2021 году гонку планируется провести с 23 по 26 сентября.