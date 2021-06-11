Первый троллейбус краснодарской сборки вышел на городской маршрут

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Первый собранный в Краснодаре троллейбус вышел на работу по маршруту №7 - "Железнодорожный вокзал Краснодар-1 - Аэропорт". Планируется, что до конца года в городе соберут еще 10 троллейбусов, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации в пятницу.

В середине января сообщалось, что сборку троллейбусов "Алькор" в кузове, который ранее не был представлен на российском рынке, будут производить на базе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Благодаря созданию линии сборки из крупных узлов каждый четвертый троллейбус будет доставаться городу бесплатно. Сборка первого троллейбуса была завершена в середине апреля.

"Первый троллейбус собственной сборки вышел на улицы Краснодара. Начиная с 11 июня он работает на маршруте №7 - "Железнодорожный вокзал Краснодар-1 - Аэропорт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до конца года в мастерских МУП "КТТУ" из комплектующих завода-изготовителя соберут еще 10 троллейбусов для пополнения парка общественного транспорта краевого центра.

Обновление троллейбусного парка

В начале декабря в министерстве транспорта региона сообщали, что свыше 1 млрд рублей планируют выделить из бюджета края на обновление трамвайного парка Краснодара в 2021 году. Всего за последние два года для города было закуплено 70 новых трамваев.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. Власти города предпринимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки, населению предлагают больше пользоваться общественным транспортом. Для этого прорабатывается вопрос строительства перехватывающих парковок, продления трамвайных и троллейбусных линий к быстроразвивающимся новым микрорайонам.